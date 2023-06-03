İhtiyaç 580 milyon Euro

Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB), İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesi olan Euroasia Interconnector projesini finanse etmeye hazır olduğu ancak Güney Kıbrıs’tan “devlet garantisi” talep ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) Euroasia Interconnector projesinin finansmanı için gerekli 580 milyon Euro’yu kredi olarak sağlamaya hazır olduğunu ancak kredi için Güney Kıbrıs’tan “devlet garantisi” istediğini yazdı.

Gazete, projenin yüklenici firması “Euroasia Interconnector Ltd” CEO’su Athanasios Ktoridis’in konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, AYB’nin projeye çok olumlu baktığını ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de söz konusu projeye etkin desteğini görmek istediğini söylediğini aktardı.

Ktoridis, projenin sosyoekonomik etkisi bakımında AYB’den onay aldığını ve hedefin, “tüm adayı kapsayacak elektrik bağlantısı aracılığıyla Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin daha yakın hale gelmelerini sağlamak olduğunu” öne sürdü.

Gazete, söz konusu miktarın yüklenici firma tarafından temin edilmesi gerektiğini belirtirken, projenin toplam maliyetinin 2 milyar 57 milyon Euro’yu bulmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Deniz altına döşenecek elektrik kablolarının Kıbrıs-Girit arasındaki kesimi finansmanı için 2022 yılının Eylül ayında Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Ajansı’yla (CINEA) 657 milyon Euro’luk bir anlaşma imzalandığını hatırlatan gazete, 1.000 MW gücünde olacak projenin Güney Kıbrıs’ın Avrupa’ya enerji ihracatı yapmasını sağlayacak olması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

