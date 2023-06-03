Heyecan dorukta

Ömer KADİROĞLU

Halkın partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan tek sandalye için 25 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Bağımsız adaylardan Meriç Erülkü’nün, siyasi parti adaylarına ilişkin itirazını görüşen Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, bu konuda yetkinin Yüksek Seçim Kurulu’nda olduğunu duyurdu.

İlçe Seçim Kurulu’na yapılan bir başka itirazda, TDP adayı Tacan Reynar’la ilgiliydi.

Reynar’ın uzunca bir süre yurt dışında olduğu iddia edilerek, adaylığının yasaya aykırı olduğu iddia edilmişti.

Ancak İlçe Seçim Kurulu bu itirazı, ‘Reynar’ın uzun süre yurtdışında bulunmasının KKTC’yi temelli terk ettiği sonucunu doğurmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

Yetki YSK’da

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu dün Düriye Elkıran başkanlığında toplanarak, Bağımsız milletvekili adayı Meriç Erülkü’nün itirazlarını değerlendirdi.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Elkıran, Erülkü’nün siyasi partilerin adaylarını belirleme süreçlerine ilişkin itirazlarını görüştüklerini söyleyerek, adayları ve aday belirleme süreçlerini denetleme yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olduğuna vurgu yaptı.

Denetimin YSK tarafından yapıldığını dile getiren Elkıran, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun Erülkü’nün itirazlarını değerlendirme yetkisi bulunmadığını belirtti.

Reynar’ın ikamet durumu

Elkıran, Erülkü’nün TDP adayı Tacan Reynar’ın ‘son üç yıldan beri Kıbrıs’ta yaşamadığı dolayısıyla milletvekili adayı olamayacağına’ yönelik itirazını ise reddettiklerini açıkladı.

Tacan Reynar’ın daimi ikametgahının yani Kıbrıs’ta oturma yerinin sona erdiğine ilişkin kanıt olmadığına işaret eden Elkıran, Reynar’ın KKTC ile daimi bağının kopmadığını, yatırımlarının yapıldığını, işlerine ilişkin takibinin devam ettiğini, ayrıca ikametgah belgesinin bulunduğunu belirtti.

Reynar’ın son üç yılda uzun süre yurtdışında bulunduğunu ancak bunun KKTC’yi temelli terk ettiği sonucunu doğurmadığını dile getiren Elkıran, Reynar’ın yurtdışına yerleşmek amacıyla gitmediğinin belirlendiğini söyledi.

Elkıran, Reynar’a yönelik itirazları reddettiklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023, 09:36