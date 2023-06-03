Saldırı silahı kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Selkan Can ile Ahmet Erişik hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olayda kullanılan tabancanın halen aranmakta olduğu bildirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 27 Mayıs’ta Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli işletmeye, 22 metre mesafeden anayol içerisinden 9 mm çapında tabanca ile 2 el ateş edildiğini ve kurşunların galerinin vitrin camı ile duvarına isabet ettiğini anımsattı.

Bölgedeki kamera görüntülerinden, olayı saat 03.00 sıralarında, motosikletli bir şahsın gerçekleştirdiğini belirlediklerini anlatan polis, konu motorun güzergahının mercek altına alındığını ifade etti. Konu motosikletin sürat nedeniyle bir hız tespit kamerası tarafından fotoğraflandığını ve plakasına ulaşıldığını aktaran polis, yapılan incelemede motosikletin Ahmet Erişik’e ait olduğunu belirlediklerini ve zanlının Girne’de tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, Erişik’in ise konu motosikleti olay akşamı zanlı Selkan Can’a verdiğini söylemesi üzerine Can’ı da Girne’de tespit ettiklerini belirtti. Saldırıda kullanılan tabancanın halen aranmakta olduğu bilgisini veren polis, olay yerinde bulunan kovan ve mermi çekirdeklerinin incelemeye gönderileceğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.