5 ayda 20 can kaybı

Afet İLBAN

Ülkede 2023 yılının ilk 5 ayında trafik kazaları sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Bu oran, 2022 yılının 12 ayında 24 can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Ölümle neticelenen kazaların 9’u aşırı sürat, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü dikkatsiz sürüş, biri sağa ani dönüş, biri de yolun solunu tutmama nedeniyle meydana geldi.

Kazaların, 8’i yayaya çarpma, 6’sı araç çarpışması, 5’i tek başına oluşurken, bir kazada ise bisiklet yer aldı.

20 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 8 yaya, 5 yolcu, 5 araç sürücüsü, bir bisiklet sürücüsü ve bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ölümlü kazaların, 7’si Girne, 5’i Lefkoşa, 4’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, biri ise Güzelyurt’ta meydana geldi.

Kazalardaki sanıkların 12’si KKTC vatandaşı, 5’i çalışma izinli TC vatandaşı, biri turist İngiliz vatandaşı, biri turist Romen vatandaşı, bir diğeri ise öğrenci Kamerun vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki toplam bin 674 trafik kazasının, bin 456’sı hasarlı, 198’i yaralanmalı kaza olurken, kazalarda 263 kişi yaralandı.

Polis sayısı yetersiz

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, polis denetimlerinin aralıksız, günün her saatinde devam ettiğini belirterek, “Polis sayımız ilçe trafik şubelerinde yüzde 50’ye yakın bir oranda faaliyet göstermektedir. Yani, sayımız yeterli mi? Yarı, yarıya görev yapmaktayız. Mevcut polis sayımıza göre denetimlerimizi yollarda aralıksız sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Ulusoy, “Denetimlerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu, “Tabii ki etkilidir, şahsi düşünceme göre çok etkilidir” diyerek yanıtladı.

120 sabit hız tespit kamerası var

Polisin evrak kontrolü yanı sıra belli noktalarda el radarıyla sürücüleri durdurup, sürat kontrolü yaptığını anlatan Ulusoy, bunun yanı sıra günün her saatinde alkol kontrolü yapıldığını söyledi. KKTC genelinde 5 ilçede seyyar mobil araçlarla da sürücülerin devamlı kontrol altında tutulduğunu belirten Ulusoy, 120 adet sabit hız tespit kamerasıyla da sürücülerin kontrolünün yapıldığını dile getirdi. Kontrollerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu yineleyen Ulusoy, “Bunlar sayesinde kaza sayıları kısmen düşürülmüştür” dedi.

Sabit hız tespit kameralarının takılmasından önceki yıllarda ölümlü kaza sayılarının çok fazla olduğunu belirten Ulusoy, 2006 yılından itibaren bugüne kadar ülke geneline takılan sabit hız tespit kameralarının, ihtiyaç olan noktalara takılmaya devam edeceğini kaydederek, böylece kazaların daha da aza indirgeneceğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda 60’ın üzerinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğine, ölü sayısının ise 80 civarında olduğuna değinerek, bugün ile karşılaştıran Ulusoy, “Başarılıyız. Polisimiz gerçekten başarılıdır. Verilen imkanlara göre, polis sayımıza göre gerçekten başarılıdır ve bunu gururla söylüyorum” diye konuştu.

Alkollü sürücüler yargılanmalı

“Ölümlü kaza nedenlerinde aşırı sürat ve alkol ilk iki sırada… Cezalar caydırıcı mı?” sorusu üzerine Ulusoy, şunları kaydetti:

“Şahsi görüşüme göre yasal düzenleme yapmamız gerekir. 150 miligram üzerinde ölümlü kazalardaki alkol oranları gözümüze çarpıyor. Bu da bize, bir şeyler yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Yasal düzenleme yapıp, belli bir alkol oranının üzerinde tespitlere sabit ceza uygulamayıp, direkt dava tebliğ ederek, mahkeme huzuruna çıkartıp, bu sürücülerin mahkemede yargılanmalarını sağlayarak, alkollü sürüş sorunu üzerine gitmemizin daha etkili olacağına inanıyorum.”

Trafik kazalarının azaltılması için paydaş kurumlarla toplantılar yaptıklarını da anlatan İbrahim Ulusoy, yollar, eksiklikler, tespitlerin ele alındığını söyledi. Kaza nedenlerinin günün sonunda rapor halinde hazırlanarak, paydaş kurumlara gönderileceğini ifade eden Ulusoy, bu çerçevede çareler bulunma yönüne gidileceğini belirtti. Ulusoy, bilimsel araştırma kapsamındaki görüşmelerin sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

