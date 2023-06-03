Çalışmalar aktarıldı

Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği’ni kabul ederek, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamaya göre, kabulde bir konuşma yapan Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Erdağ, "Yaşadığımız deprem felaketinde dernek üyelerimizden gönüllü olarak deprem bölgesinde görev almış, arkadaşlarımıza Başbakanlıkta teşekkür belgesi takdim ederek, o gün bizi teşkilatlanmamız adına yüreklendirdiğinden dolayı Başbakan Ünal Üstel'e derneğim adına teşekkür ederim" dedi.

Kabulde, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Asbaşkanı Derviş Çapkıner de konuşma yaparak, "Deprem felaketinde yaşanılan acının içinde biz dernek üyeleri de bulunurken bizimle birlikte bu acıya ortak olan Başbakanımız Ünal Üstel vardı” dedi.

