Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka'da tarlada çalıştığı esnada traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Tamer Zeden dün son yolculuğuna uğurlandı.

Eski futbolculardan olan Zeden için Mormenekşe Spor Kulübü önünde tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törenin ardından Zeden, Mutluyaka köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ne olmuştu

İş kazası önceki gün saat 09.30 sıralarında, Mutluyaka’da meydana gelmişti. Tamer Zeden tarla içerisinde kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada çalıştırdığı traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralanmıştı. Tamer Zeden, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Bir dönem Mormenekşe takımında futbol oynayan Tamer Zeden, Telefon Dairesi Gazimağusa Şubesi sorumlusu olarak görev yapmış ve 2 yıl önce emekli olmuştu.



Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025, 09:35