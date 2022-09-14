3 gün tutuklu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin asayiş kontrollerinde cebinde kadın yüzüğü bulunan ancak bunun izahatını veremeyen Sedat Demir’in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada kaydı olmayan hava tabancası ve saçma bulundu.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Bulunan tabanca ve saçmanın balistik incelemeye gönderileceği belirtildi. Ayrıca zanlının üzerinde bulunan yüzüğün çalıntı olup olmadığına dair araştırma yapılacağı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Eylül 2022 tarihinde yapılan kontrolde Sedat Demir’in tasarrufunda bir adet kadın yüzüğü tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde bulunan yüzük ile ilgili izahat veremeyince şüphe doğduğunu ve aynı gün evinde arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada kayıt belgesi olmayan bir adet içerisinde hava tüpü monteli hava tabancası ve içerisinde patlayıcı madde olan bir adet de metal hava tabancası saçması bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis, Sedat Demir’in sözlü beyanında tabanca ve saçmayı nereden bulduğu konusunda izahat verdiğini belirtti. Polis, tabanca ve saçmada gerekli incelemelerin yapılması için Balistik Şube'ye gönderileceğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan kadın yüzüğünün ziynet eşyası olup olmadığının araştırılacağını ve kayıtlardaki çalıntı ziynet eşyaları ile mukayese edileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının saçma ve tabanca ile ilgili verdiği izahatın gerçek olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, hakkında ‘tescil edilmemiş havalı tabanca tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz mal tasarrufu’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.