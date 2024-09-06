Üzen tablo

KKTC’de 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında toplam 83 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kazalardan biri ölümle, 18’i yaralanmayla ve 64’ü ise maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda 26 kişi yaralandı. Aynı dönem içinde 3 bin 20 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş, 16’sı kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip nedeniyle yaşandı. Kazalar sonucunda toplam 6 milyon 512 bin 150 TL maddi hasar meydana geldi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa'da 29, Girne’de 28, Gazimağusa'da 15, Güzelyurt'ta 6 ve İskele'de 5 olarak kaydedildi.

Aynı dönem içinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 457 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3 bin 20 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En sık karşılaşılan trafik suçları şöyle açıklandı:

“Sürat (1,162), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (107), tehlikeli sürüş (17), dikkatsiz sürüş (48), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (225), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (21), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (95), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (223), ve emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (138)”

Toplamda 237 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı.