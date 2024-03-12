Soruşturma açılacak

Yüksek Adliye Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçtiğimiz cuma günü, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın görevden alınması talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, soruşturma memuru olarak Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları’nı atadı.

Yüksek Adliye Kurulu’nun kararı bugün Asafoğulları’na tebliğ edilecek. Asafoğulları, Mahkemeler ve YÖDAK yasaları uyarınca, Turgay Avcı’dan 15 gün içinde yazılı savunma isteyecek.

Savunmanın ardından Asafoğulları, en geç otuz gün içinde hazırlayacağı raporu Yüksek Adliye Kurulu’na sunacak. Raporu değerlendirecek Kurul, kovuşturmaya gerek görürse disiplin yargılamasına geçilecek.

Gözler Avcı’da

Bu arada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesiyle ilgili soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı tutuklanan ve ifade verirken fenalaşarak hastaneye kaldırılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’ya dün anjiyo yapıldı. Avcı daha sonra Lefkoşa’da karakol hücresine yerleştirildi.

KTSÜ’nün hızlıca ‘Tıp Fakültesi’ izni alabilmesi için 10 bin dolar rüşvet almakla suçlanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile 4 bin dolar rüşvet almakla suçlanan o dönemki yardımcısı Mehmet Hasgüler’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.