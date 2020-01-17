Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Nicosia Betting’in çalışanı Hasan Diker’i darp edip, işyerine ait televizyonu kıran Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlıların iş yerine 4 bin 500 TL maddi zarar verdikleri belirtildi.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların önceki gece saat 21.20 sıralarında Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında park halinde bulunan Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon araca elleri ile vurup hasar verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların bu nedenle kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 sıralarında olay yerine geri dönen Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın iş yerine ait televizyonu kırarak 4 bin 500 TL maddi hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, zanlıların aynı gece tutuklandıklarını belirtti.

İfade yok kamera kaydı var

Polis, zanlıların ifade vermediklerini ancak olayın kamera kayıtlarında mevcut olduğunu söyledi.

Zanlıların uzun süredir ülkede yaşadıklarını ve tümünün çalışma izinli olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme 2 bin 500 TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.