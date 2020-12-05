Soruşturma yapılacak

Suna ERDEN

Girne ve Boğazköy’de yapım aşamasındaki inşaatlardan iş makinaları ve kablo çaldıkları iddia edilen Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada önceki gün tespit edilen zanlıların iki inşaattan toplam 10 bin 850 TL değerinde iş makinaları ile kablo çaldıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, ilk hırsızlık olayının 3 Ekim 2020 tarihinde Girne’de gerçekleştiğini söyledi.

Polis, zanlıların Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaatın ana giriş kapısını kırıp, 300 TL hasar verdikten sonra içeri giriş yaptıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların inşaattan 600 TL değerinde izmirillo makinası ve 2 bin 250 TL değerinde bakır kablo çaldıklarını belirtti.

Benzer olaylar araştırılacak

Polis memuru, zanlıların 30 Kasım 2020 tarihinde ise Boğazköy’de Çam Sokak üzerinde bulunan ev inşaatından 8 bin TL değerinde iki matkap, iki adet kırıcı ve bir adet izmirillo makinesi çaldıklarını kaydetti.

Hırsızlık vakalarının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların önceki gün Boğazköy’de tespit edilip, gözaltına alındıklarını söyledi.

Girne ve çevresinde birçok benzer vaka meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu meselelerle bağları olup olmadığının da araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı

3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.