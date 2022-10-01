Mahkemeden caydırıcı ceza

Suna ERDEN

Girne’de 5 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kandırarak kuytu yere götürdükten sonra cinsel saldırıda bulunan 62 yaşındaki Cumali Çinçar hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı; olayın 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de meydana geldiği anımsatıldı.

Sanığın kız çocuklarını kandırarak 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğü belirtildi.

Sanığın kız çocuklarına dokunarak cinsel istismar suçu işlediği ifade edildi. Olayı gören vatandaşların duruma müdahale ettiği ve sanığın ihbar üzerine yakalandığı kaydedildi. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaygınlaşma eğilimi gösterdiği belirtilirken, bu tür suçların kamuoyunda endişeye toplumda ise infiale neden olduğu vurgulandı. Bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiği belirtilirken, Girne Ağır Ceza heyeti, oybirliği ile sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Cumali Çinçar 5 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kandırarak götürdüğü kuytu yerde vücutlarına dokunarak taciz ederken, bazı vatandaşlar tarafından fark edilmişti. Sanığa meydan dayağı çeken vatandaş daha sonra polise teslim edilmişti. Soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalan sanık, yargılanmak üzere 29 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti.

