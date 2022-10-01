Baremler düzenlenecek

Başbakan Ünal Üstel, 2011 sonrası kamuya giren çalışanların mağduriyetlerinin barem düzenlemesiyle giderileceğini açıkladı.

Üstel, kamu çalışanlarının baremlerine göre maaşlarına brüt 800 TL ile 200 TL artış yapılacağını belirterek, reel sektörün destek beklentisine yanıt verecek adımlar atacaklarını da duyurdu.

Üstel, Eylül 2022- Aralık 2022 dönemi sosyal sigorta yatırımlarının işveren katkı payının yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacağını kaydederek, ekim, kasım ve aralık aylarında işveren yatırımlarının bir kısmının devlet tarafından karşılanabilmesi için çalışma başlattıklarını, ekim ayında tamamlanacak çalışmayla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Başbakan’ın söz konusu kararlarla ilgili açıklaması şöyle:

"Ülkemizde ekonominin iyileştirilmesi bu çerçevede reel sektörün rahatlatılması ve alım gücü düşük kalan kamu çalışanlarının alım gücünün artırılması konularında hükümetimiz yeni kararlar alarak yürürlüğe koydu.

Alınan yeni kararlar arasında 2011 yılı sonrasında kamuya giren kamu çalışanlarının mağduriyetlerini gideren düzenleme de var. Yapılan barem düzenlemesi ile birlikte barem cetvellerine artış yapılacak. Böylece hükümetimiz verdiği sözü yerine getirmiş olacak.

Kamuda görev yapan ve ‘Kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi’ yasasına tabii olan kamu çalışanlarının (barem 1’den 11’e kadar) aylık maaş ve ücret tutarlarının gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde düşük kaldığı gerekçesi ile yeniden düzenlenmesi yönüne gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile barem 1,2,3,5,6,7,9,10’da olan kamu çalışanlarına brüt 800 TL, barem 4, 8 ve 11’de olan kamu çalışanlarına da brüt 200 TL artış yapılmıştır.”

Sigorta yatırımlarına devlet katkısı verilecek

Üstel, reel sektörün destek beklentisine de yanıt verilecek bir adım atıldığını söyledi. Üstel şunları belirtti:

“Reel sektörde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında bulunan sigortalılar ile Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında bulunan sigortalılara Eylül 2022- Aralık 2022 dönemi sosyal sigorta yatırımlarının işveren katkı payının yüzde ellisi devlet tarafından karşılanacaktır. Böylece reel sektörün bir nebze rahatlaması sağlanacaktır.

Kendisi veya kendileri dahil 5 kişiye kadar çalışanı bulunan işveren veya işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan işveren veya işverenlere Ekim, Kasım ve Aralık aylarında işveren yatırımlarının bir kısmının devlet tarafından karşılanabilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup Ekim ayı içerisinde tamamlanacaktır. Bu konudaki açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır.”