Şuç makinesi

Lefkoşa’da paralarını çaldığı gerekçesiyle bir şahsı eve çağırıp ciddi şekilde darp ettikleri, daha sonra odaya kilitledikleri iddia edilen Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Atiıa ve Rose O.M. Siaffa hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Ralph Gbassona isimli şahsı dövdükten sonra odaya kilitleyip, 3 bin 150 TL nakit para vermemesi halinde bırakmayacaklarını söyledikleri aktarıldı. Zanlıların suç ortağı olduğu düşünülen 2 şahıs tespit edildiği ve bu kişilerin arandığı açıklandı. Zanlıların öğrenci izni ile ülkeye giriş yaptıkları ancak son 2 yıldır kaçak yaşam sürdükleri öğrenildi.

Gerekli araştırma yapıldı

Soruşturmayı yapan polis, Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attia ve Rose O.M. Siaffa’nin paralarını çaldığı gerekçesiyle evlerine çağırdıkları Ralph Gbassona'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ralph Gbassona'yı yatak odası içerisine zorla koyup kapıyı kilitlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların 3 bin 150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini beyan ederek şiddet kullanma tehdidi edip alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı. Polis memuru, zanlıların 8 Ağustos tarihinden beri tutuklu olduklarını ifade etti. Polis bu süre içerisinde gerekli araştırmayı yaptıklarını; muhaceret kontrollerinde zanlıların ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, ülkede yasal statüleri bulunmayan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların mülke tecavüz, darp, soygun ve kasti hasar suçlarından yargılanmak üzere 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.



Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 10:21