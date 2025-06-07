‘Suç olduğunu bilmezdik’

Ömer KADİROĞLU

Girne Turizm Limanı’nda ülkeye giriş yaptıkları esnada valizlerinde yapılan aramada 30 havalı tabanca gazı ile 4 bin 500 adet çelik bilye bulunan Mustafa Sayın (35) ile Adnan Haklı (58) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların havalı tabanca gazı ile çelik bilye ithal ve tasarruf etmenin suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların “kanunsuz patlayıcı madde ithal, tasarruf, taşıma, ithali yasak mal bulundurma ve gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 5 Haziran 2025 tarihinde saat 09.50 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Mustafa Sayın ve Adnan Haklı’nın valizlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 2 adet valiz içerisinde30 adet ASG marka havalı tabanca gazı ile GMAX marka 4 bin 500 adet çelik bilye bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, emarelere ise el konulduğunu söyledi. Polis, zanlıların ifadelerinde havalı tabanca gazı ile çelik bilye taşıyıp, tasarruf etmelerinin suç olduğunu bilmediklerini söylediklerini kaydetti. Meselenin henüz yeni olduğunu mahkemeye bildiren polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu dile getirdi. Polis, havalı tabanca gazı ile çelik bilyelerin incelenmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ek süre talep etti. Mahkeme zanlıların iki gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

