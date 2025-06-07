3 saate yakalandı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahman Alkador, ülkesine geri dönmek istediği için askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçiş yaptı. Beyarmudu köyünde devriye gezen ekipler tarafından tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün ek süre talep edildi.

Gazimağusa Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının 5 Haziran 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Beyarmdu cami civarından yasa dışı yollardan KKTC'ye geçiş yaptığını söyle.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 23..00 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından Beyarmudu'nda yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

