Dünyada siyasetçiler casinolar ile ilgili neler demişler

Selim ADALI:

Geçen hafta ülkemizde tartışılan ve Mecliste kabul edilen casinolar ile ilgili yasaya, bazı siyasetçilerimizden ve onların yönlendirdiği toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkileri görünce merak ettim ve oturup dünyanın farklı yerlerinde siyasetçilerin casinolara karşı tutum ve söylemlerini internette araştırdım.

Karşıma çıkan sonuçları toplumumuzla paylaşmak isterim.

- Chicago’ Belediye Başkanı Lori E. Lightfoot, kentte açılan yeni Bally’s Casino’yu kutlayarak, casinonun binlerce insana istihdam alanı açacağını ve kentin bütçesine büyük bir gelir sağlayacağını vurguladı.

Belediye Başkanı “Bally’s şirketinin kentimizde hem yerel halk için, hem de turistlerimiz için dünya çapında bir eğlence tesisi açacak olmasından gurur duyuyorum” diyerek, casinonun ödediği ruhsat ücretinin emeklilik fonuna aktarıldığını açıkladı.

Casinonun kentin bütçesine yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

- Gary, Indiana Belediye Başkanı Eddie Melton kentte açılan Hard Rock Casino’nun şehrin ekonomisini yeniden canlandırmakta olumlu etkisi olacağını söyledi. Casino’dan sağlanan 3 milyon dolarlık katkının harabe olmuş binaların yıkılmasına ve restorasyonuna harcanarak kentin ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

- Bristol, Virginia Belediye Başkanı, kentte açılan Hard Rock Otel ve Casino’dan övgü ile bahsederek, kentin ekonomisine yepyeni bir zenginlik katkısı yarattığını vurguladı. “Casino kentimizde turizm gelirlerini arttırmış, yerel esnafa büyük kazanç, kentimize büyüme getirmiştir” dedi.

- Elgin, Illinois eski belediye başkanı Ed Schock, kentte açılan Grand Victoria Casino’nun Elgin kentinin bütçesine olumlu etkisi olduğunu vurguladı. Casinonun ödediği vergilerle polis merkezinin yenilendiğini, kente birkaç yeni eğlence merkezi açıldığını söyledi. Motorola ve bazı şirketlerin yatırım için Elgin’i seçmesinin casinonun getirdiği gelişme ve canlılığa bağladı.

- Widsor, Ontario, Kanada eski belediye başkanı Mike Hurst, Winsor Casino’sunun açılmasının kentin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Casinonun sağladığı gelirler sayesinde, yerel vergileri indirebildiklerini, altyapıya kaynak ayırabildiklerini vurguladı.

- Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto: Casinolar çok insana istihdam alanı yaratmalarının yanı sıra, eyaletin ve belediyelerin gelirlerine de büyük katkıda bulunmaktadırlar. Bu paralar daha sonra eğitim ve sağlığa aktarılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025, 17:06