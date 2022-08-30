Öneriler dinlendi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yaptığı toplantıda, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmeye başladı.

Saat 10.00’da toplanan Komite, tasarıyla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Açıklamaya göre komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Sanayi Odası, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde sanayi alanında, mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, Yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini kapsayan ayrıca yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının yıllar içerisindeki uygulamalarına bakılarak eksik olan ve aksayan yönlerini ortadan kaldırmaya yönelik ve onun yerine geçecek olan 'Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı' hazırlanmıştır.”

Belediyelerle ilgili iki yasa tasarı görüşülüyor

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi belediyelerle ilgili iki yasa tasarısını görüşmeye dün de devam etti.

Verilen bilgiye göre komite saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite bugünkü toplantısında maddeleri görüşmeye devam etti. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Çatalköy Belediyesi ve Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) yetkililer katılarak konuyla ilgili görüş ve öneride bulundu.

