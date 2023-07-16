Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesindeki bir aparmanın önünde tartıştığı eşinin yüzüne yumruk atarak, çene kemiğini kıran Rusya uyruklu İvan Lipatur şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede gözyaşı döken zanlı, söz hakkı verildiğinde, “suçluyum” demekle yetindi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 15 Temmuz 2023 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, İskele’de, Long Beach bölgesinde, bir apartman boşluğunda, tartıştığı eşinin yüzüne yumruk vurarak, çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “suçluyum” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.