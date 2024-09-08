Yasalar incelendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Ankara’da, kişisel verilerin korunması ile ilgili KKTC ve TC mevzuatların karşılaştırılması, uygulamanın yasal yükümlülükler konusunda uyumu ve Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatlarının uyumu konusunda çalışmalar gerçekleştirdi.

KVKK’dan verilen bilgiye göre, çalışmalara, KVKK Başkanı Dr. Kaan Kutlay ve Kurul Üyeleri Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, Bora Tüccaroğlu, Av. Emre Yağmuroğlu ve Av. Cemre İpçiler katıldı. Çalışma grubu toplantıları ile “KKTC 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası”nın da güncellenmesi adına çalışmalar yapıldı.

KVKK Kurul Başkanı ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti KVKK yetkililerine, kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti belirttiler.

Açıklamaya göre, Kurul başkanı Dr. Kaan Kutlay ve TC KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, iki kurum arasındaki yakın iş birliğinden dolayı duydukları memnuniyeti de belirterek, bu iş birliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine vardı.

