Kısır döngü

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, asgari ücretle ilgili tartışmalar hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Asgari ücret artıkça piyasadaki ürünlerin, kiraların ve birçok giderin de arttığını belirten vatandaşlar, böylelikle kısır döngüye girildiğini söyledi.

Vatandaşlar, “Bugünkü şartlarda asgari ücret 100 bin lira da olsa bir şey ifade etmeyecek. Ekmeği 70 TL’ye alırken, yarın 140 TL’ye çıkacak. Alınan artış yine işe yaramayacak. Devletin bu noktada orta yolu bulmalıdır” dedi.

Ne dediler…?

Meryem Kaylak

“Asgari ücret artsa bile aynı kapıya çıkıyor, çünkü asgari ücret arttıkça pahalılık da artıyor. Asgari ücreti arttırmasınlar ancak fiyatları düşürsünler. Asgari ücretle geçinen bir ailede 3-4 kişinin çalışması gerekiyor. Asgari ücret bu günkü şartlarda daha da fazla olması gerekiyor. 5-6 kişilik bir aile bugünkü asgari ücretle kesinlikle geçinemez.”

Cemil Ucuz

“Asgari ücretin bence arttırılması gerekiyor. Artık insanlar asgari ücretle çalışmıyor. Ben bir işveren olarak asgari ücretin üzerinde maaş veriyorum. Asgari ücret arttıkça piyasadaki fiyatlar da yükseliyor. Bugünkü şartlarda 29 bin lira asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. Asgari ücretin en az 35-40 bin TL olması gerektiği düşüncesindeyim.”

Ahmet Acumsal

“Asgari ücretin artması lazım ancak asgari ücret arttıkça piyasada fiyatlar da yükseliyor. Asgari ücret artmadan fiyatlar yükseliyor arttıktan sonra tekrar yükseliyor ne olacağını kimse bilmiyor. Piyasanın denetlenerek fiyatların artışını önlemeleri gerekiyor. Herkes alışverişini güneyden yapmaya başladı. İnsanlar ucuz neresi ise oraya gidiyor. Yetkililer bu konuda bir önlem almalıdır. “

Mustafa Bozdağ Saip

“Piyasa dursun, asgari ücret artsın istiyoruz böyle daha dengeli olacaktır. Herkesin normal bir hayat süreceği şekilde bir çalışma yapılmalıdır. İş sahibi insanlar da kendini dengelemek istediği için piyasada fiyat artıyor. Bugünkü şartlarda asgari ücret 100 bin lira da olsa bir şey ifade etmeyecek çünkü bugün ekmeği 70 TL’ye alırken yarın 140 TL’ye alacağız. Devletin bu noktada orta yolu bulması gerektiğini düşünüyorum.”

Taner Samancıoğlu

“En yukarıda oturanlar önce aldığı maaşa bakacak ve aldığı ürün fiyatlarına bakacak. Benim asgari ücretle çalışan vatandaşım da o ürünü aynı fiyata alacak. Neden artmasın? Tabi ki de asgari ücretin çok daha yukarılara çıkması gerekiyor. Bugün bu şartlarda 30 bin TL asgari ücret hiç kimseye yetmez. 200 bin lira maaş alan tabi ki asgari ücret artmasın diyebiliyor. İş insanları çok para vermek istemiyor ve kendi kazanırken çalışanının çocuğunun isteklerini karşılayamadığını düşünmüyor. Bugünkü şartlarda en az 40 bin olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı çıkıp asgari ücret bin dolar olamaz diyor. Peki, kendilerinin aldığı 7-8 bin dolay nedir? Bin dolar bir çalışana çok mu? Bu konuda daha titiz davranmaları gerekiyor.”

Cem Kapısız

“Ben asgari ücretin artmasından yanayım. Halkın cebi pahalılık nedeniyle yanıktır. İşletmelerin tek gideri personel maaşı değildir. Asgari ücreti yüzde 20 arttırırsalar fiyatları da yüzde 20 arttırmak gerekir düşüncesi doğru değildir. İşletmelerin elektrik, mazot ve vergi giderleri de vardır. İşverenler elektrik, vergi ve mazot gibi giderlerini bir miktar düzeltse ve asgari ücret arttığında etiket fiyatları sabit kalsa cebi para gören asgari ücretli piyasadan daha fazla alışveriş yapabilmesi ve iç ekonominin kendi içinde dönüşü sağlanmış olacak. İşveren neden bu kadar vergi ödüyor? Çünkü devlet kendini çevirmeye giderleri yetmiyor ve halktan vergi alarak bu parayı bulacak. Asgari ücretin artmasından korkulduğu kadar vergi, akaryakıt ve elektrik gibi giderlerden de korkulması gerekiyor.”