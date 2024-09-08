Kıbrıs’ın ana gündemi: Temiz enerji

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs’ı ziyaretinin ikinci gününde yine ağırlıklı olarak elektrik konusu üzerinde durdu.

Maraş’ta gerçekleştirilen toplantıya katılan Yılmaz “denizin altından suyu nasıl getirdiysek, elektriği de getireceğiz. Anavatanla KKTC böylece çok daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmış olacak” dedi.

Türkiye Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin adaya geldiğini ve tespit edilen sorunların yanı sıra aksayan taraflarla ilgili sunum yaptığını belirten Yılmaz; kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin ortaya konduğunu söyledi.

Konuşmasında dünyadaki çatışmalara da değinen Yılmaz, son 50 yılda en huzurlu coğrafyalardan birinin KKTC olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz: Derdimiz millete hizmet etmek

Başbakanlık, Gazimağusa Maraş MAGEM’de da katılımıyla “Maraş Buluşması” adı altında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cevdet Yılmaz’ın beraberindeki heyet ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Yılmaz katıldığı “Derdimiz millete hizmet etmek, sizlerin sorunlarını çözmek, daha müreffeh daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak. Buna bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize, Bütün çabamız bu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu kapsamda önemli bazı toplantılar yaptıklarını, bunlardan birinin de elektrik konusu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında, Başbakan, bakanlar, muhalefet parti temsilcileri ve ilgililerin katılımıyla ortak meseleyi masaya yatırdıklarını, güzel verimli bir toplantı yapıldığını söyledi.

Yılmaz, toplantıda, daha önceden KKTC’ye gönderdikleri Enerji Bakanlığı heyetinin tespit ettiği sorunlar ve aksayan taraflarla ilgili sunum yaptığını, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya koyduğunu belirterek, "Biz de tek tek üzerinden geçtik, değerlendirdik Belli adımları atmaya başlamış durumdayız diğerlerini de belli takvim içinde atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz imzalanan, Girne Askeri Hastaneden KKTC vatandaşlarının yararlanmasına ilişkin protokol ile KKTC’deki şehit yakını ve gazilerin Türkiye’deki şehit yakını ve gazilerin yararlandığı sosyal haklardan yararlanmasına ilişkin protokole de değindi.

“Hükümetlerinin politikalarını sonuna kadar destekliyoruz”

“Büyük bir mali, iktisadi iş birliği programımız var” diyen Yılmaz bu çerçevede KKTC’nin ekonomik gelişmesine, sosyal kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz şöyle devam etti:

“Bir taraftan da siyasi olarak KKTC’nin yanındayız. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, çok güzel bir duruş sergiliyor, ‘bir gerçeklik var’ diyor, ‘iki devlet var bunu herkesin görmesi lazım’ diyor. Uluslararası eşitlikten, egemenlikten bahsediyor. Dolayısıyla bütün bu gerçekler bizim de gerçeklerimiz biz de sonuna kadar KKTC hükümetlerinin bu politikalarını destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz.”

Maraş’a yeni sağlık ocağı

Gazimağusa bölgesindeki altyapı çalışmalarına değinen Yılmaz, bu bölgede sağlık, altyapı ve yol gibi bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini, 1000 metre kare büyüklüğünde tam donanımlı yeni sağlık merkezi inşaatı için Türkiye olarak 55 milyon TL kaynak tesis ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, ihale sürecinin tamamlandığını, temel atma töreninin bu ayın içinde gerçekleştirileceğini ve 8 ayda tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Üstel yola devam ettiklerini vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, de “Biz her zaman Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola bütün zorlukların önünü aşarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, ambargolar, izolasyonlar, baskılar ve Güney Kıbrıs’ın engelleme çabalarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte yola devam ettiklerini söyledi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk ekonomisini çökertmek için elinden geleni yaptığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türk turizmi ve inşaat sektörünün gelişmesini engelleme çabalarına değinen Üstel, “Turizmimizi engellemek için Güney’den gelen turistlere her türlü baskı, her türlü teşvik uygulamasına rağmen durduramadılar” dedi.

Hükümete geldiklerinde halka geçmişten kalan yarım projeleri tamamlama sözü verdiklerini söyleyen Üstel, 2012 yılında başlayan Ercan Havalimanı projesinin hükümete geldikleri 2022 yılında halen tamamlanmamış durumda olduğunu, kendilerinin modern çağdaş bir havalimanını ülkeye kazandırdıklarını kaydetti.

Uluçay Gazimağusa’nın gelişmesini sürdüreceğini söyledi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, toplantı vesilesiyle Gazimağusa halkının Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı görmekten mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Uluçay, Türkiye’nin Büyükelçilik aracılığıyla yaptığı birçok katkının bundan sonra da devam edeceğini ve Gazimağusa’nın gelişmesini sürdüreceğini söyledi.

Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da saygıyla ve hürmetle andığını ifade etti.

Müzeyi ziyaret etti

Bu arada Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.