Uğrak yerlerinden biri Gelibolu market

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir markete sahte 100 dolar banknot vererek alışveriş yapan Sabahattin Özbek, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Polis, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmasında Emrah Taşkın ve Hasan Cemiloğlu isimli zanlıları da tespit ederek yakalarken, 29 adet banknotun Gazimağusa ve Girne’de bulunan marketlerde tedavüle sürüldüğü belirlendi. Tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, 5 Eylül 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Sabahattin Özbek’in, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Gelibolu isimli marketten yaptığı 430 TL alışveriş sonrası, tasarrufundaki 100 dolarlık banknotu market sahibine vererek tedavüle sürdüğünü ve 2 bin 800 TL para üstü alarak ta sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğini açıkladı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonrası, Girne’de ikamet eden Sabahattin Özbek’İn tespit edildiğini ve meseleyle ilgili olarak, Emrah Taşkın ile Hasan Cemiloğlu’nun da tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Sabahattin Özbek ile Emrah Taşkın’ın gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini belirten polis, Gazimağusa ve Girne bölgesinde piyasaya sürülmüş ve tespit edilemeyen 29 adet sahte 100 dolarlık banknotların olduğunu açıkladı. Mesele kapsamında aranan bir şahsın olduğunu da bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.