Suna ERDEN

Yeğenlerinin arkadaşı olan 15 yaşındaki kıza iki kez tecavüz eden 49 yaşındaki Rıfat Karataç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 14 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda, sanığın yargılandığı 16 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüz suçunun ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğü belirtildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan sanığın, kızı yaşındaki çocuğu koruması gerekirken, tecavüz ettiği vurgulandı.

Sanık hakkındaki kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, olayın 2022 yılı mayıs ayı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Başkan, sanığın sürekli girip çıktığı yeğenlerinin evinde tanıştığı 15 yaşındaki kızı, etkileyerek, iki kez tecavüz ettiğini açıkladı.

Mahkeme Başkanı, sanığın kendisinden 30 yaş küçük olan çocuğu korumak yerine böyle bir suç işlediğini ifade etti.

Başkan kararında şunları belirtti:

“Sanık neredeyse kızı yaşındaki çocuğu, aralarındaki 30 yaş farkını kullanarak, etkiledi ve iki kez cinsel tecavüzde bulundu.

Sanığın avukatı yaşanan olayda zorlama olmadığını, bunun hafifletici etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak 16 yaşındaki bir çocuk cinsel deneyimi kavrayacak ve bunu yaşamaya karar verecek yetide değildir.

Bu nedenle çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz.”

Başkan, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun yasada ömür boyu hapis cezası öngördüğünü; bu tür suçların toplum vicdanında yara açtığını ve infialle neden olduğunu belirtti. Başkan Cemaller, ömür boyu hapis öngören böylesi bir suça karşın ciddi, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan, toplumu sanık gibi kişilerden korumak gerektiğini belirterek, oy birliği ile 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.