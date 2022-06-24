Suçu ağırlaştı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’e çarparak ölümüne neden olan 19 yaşındaki sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lefkoşa Trafik Şubesi tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucu zanlının kaza esnasında uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 2021 yılında uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Haspolat civarında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın Ergüden Tic. LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Polis, yoluna devam eden Birkaya yönetimindeki aracın solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarptıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu aktardı.

Polis, Afşin’in yolun sağında yürümesi gerekirken, solda banket içerisinde yaya olarak bulunduğunu belirtti.

Kan analizi sonucu çıktı

Polis memuru, kaza sonucu Hakkı Afşin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini anımsattı.

Polis, kazada JR 028 plakalı araçta 30 bin TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlerde ise bin TL tahmini hasar oluştuğunu söyledi.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan alkol ve uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını hatırlattı.

Polis memuru, yapılan inceleme sonucu zanlının kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 2021 yılında uyuşturucu tasarrufu suçundan teminata bağlandığını, Britanya ve KKTC vatandaşı olduğunu, yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.