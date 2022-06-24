Yaralar sarılacak

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangından zarar görenler için ‘Yardım Komitesi’ kurulduğunu belirtti. Cahitoğlu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını dile getirdi.

Cahitoğlu,Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulduğunu açıkladı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenlerin 0533 863 20 89 nolu telefondan kendisine ulaşabileceğini belirterek, yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite de kurulduğunu duyurdu.

Cahitoğlu, duyarlı vatandaşların Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından kurulan komiteye de başvurabileceğini bildirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kaymakamlıklar, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Dairesi’nden temsilcilerden oluştuğunu belirten Cahitoğlu, yangının ilk anından itibaren koordine içinde çalışıldığını belirtti.

Bazı işletmelerin yangından etkilenen ve tahliye edilen sivil halka yardımlar yaptığına işaret ederek, dayanışmadan dolayı özel işletmelere teşekkür eden Hüseyin Cahitoğlu, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı olarak 0533 863 20 89 nolu telefondan kendisine ulaşabileceğini söyledi.

Hüseyin Cahitoğlu, ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, Tatlısu Belediyesi tarafından yangından zarar görenler ve ihtiyaçlı vatandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulduğunu, duyarlı vatandaşların bu komiteye de başvurabileceğini kaydetti.