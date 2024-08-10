Ucuz atlattılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu ‘Hurmalı Çemberi’ mevkiinde, dün sabah bir otobüsün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza dün saat 07.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi. Ali Kurban (E-39), yönetimindeki HG 361 plakalı otobüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hurmalı Çembere geldiği esnada, süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp çemberi döndüğü sırada, aracının tekerleğinin çemberin bordür taşına çarpması sonucu sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Shahidul Islam (E-23) ile Javaid Javaid (E-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.