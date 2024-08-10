199’u sürat suçu

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; toplam 2 bin 287 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu çeşitli trafik suçlarından toplam 432 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 18 araç ise trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamada rapor edilen trafik suçları şöyle:

199’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

Biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 8’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 148’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

