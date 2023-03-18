Sultan’ın durumu kritik

Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenciye araba çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Mihriz Tüncer (E-28) gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kaza sonucu yaralanan öğrenci Sultan Hatice Cengiz’in yoğun bakımda tedavi altında olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan Polis, kazanın 15 Mart 2023 tarihinde saat 10.30 sıralarında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Mihriz Tüncer’in yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sultan Hatice Cengiz’e çarptığını belirtti.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sultan Hatice Cengiz’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk kararı verdi.