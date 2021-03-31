Sürekli dövüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da farklı tarihlerde uyuşturucu ve darp suçları işleyen Baran Yıldız hakkındaki davada dün karar açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık toplam 12 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın 18 Ağustos 2019 tarihinde, bir şahsın burnunu kırarak vahim zarara uğrattığı, benzer suçtan askıda 7 davası olduğu belirtildi. Sanığa darp suçundan 9 ay hapis cezası verilirken, uyuşturucu suçundan ise sadece 3 ay ceza kesildi. Uyuşturucunun miktarının cüzi olması kararda etkili oldu.

Darptan 7 dava dosyası

Ağır ceza heyeti, sanığın kavga esnasında A.Y. isimli şahsa yumruk vurarak burnunun kırılmasına neden olduğunu, bu hareketinin asla hafife alınamayacak ve affedilemeyecek bir davranış olduğunu vurguladı. Sanığın benzeri 7 adet davasının daha bulunduğunu hatırlatan heyet, hapislik dışında başka bir ceza verilemeyeceğini belirtti. Ağır ceza heyeti, sanığı vahim zarar ve darp suçundan 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Heyet, uyuşturucu miktarının cüzi olması ve sanığın benzer sabıkasının olmayışını hafifletici neden olarak değerlendirerek, bu suçtan 3 ay hapse mahkum ettiklerini belirtti.