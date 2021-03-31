87 yaşındaydı

Onur ULAĞ

Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde dün yönetimindeki araçla ters şeride giren 87 yaşındaki Aysel Birol, başka bir araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Birol, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaraları ağır olan Birol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada karşı aracın sürücüsü 45 yaşındaki Bülent uçar ise hafif yaralandı. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ters şeride girmesi sonu oldu

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 15.00 sıralarında Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki FK 590 plakalı araçla Girne’den Alsancak istikametine doğru seyreden Aysel Birol ters şeride girdi. Birol, o esnada Alsancak’tan Girne’ye doğru seyreden Bülent Uçar yönetimindeki HE 658 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Bülent Uçar Girne Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavinin ardından müşahede alındı. Ağır yaralanan Aysel Birol ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Aysel Birol hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evine gidiyordu

Yaşamını yitiren Ayşe Birol’un Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşadığı, evine gönderken kaza yaptığı öğrenildi. Meydana gelen kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.