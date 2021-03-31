Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları,
1 Nisan 2021 Perşembe itibarıyla devreye alınıyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Çevre Yolu Lapta istikametinde 7’inci kilometrede (Kemal Pişmiş Caddesi kavşağı) monte edilen T tipi hız tespit kamerası , dört şeritte de çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Kameranın azami hız sınırı 75km/s olarak ayarlanmış durumda.
Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki T tipi hız tespit kamerası da dört şeritte çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Buradaki kameranın azami hız sınırı ise 50km/s olarak ayarlandı.
Bakanlık açıklamasında, sürücülerin söz konusu yollarda ve ülke genelindeki azami hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.
Nisanda hizmette
İki hız tespit kamerası daha devreye giriyor
Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları,
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