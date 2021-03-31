Nisanda hizmette

İki hız tespit kamerası daha devreye giriyor

Nisanda hizmette
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Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları, 
1 Nisan 2021 Perşembe itibarıyla devreye alınıyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Çevre Yolu Lapta istikametinde 7’inci kilometrede (Kemal Pişmiş Caddesi kavşağı) monte edilen T tipi hız tespit kamerası , dört şeritte de çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Kameranın azami hız sınırı 75km/s olarak ayarlanmış durumda.
Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki T tipi hız tespit kamerası da dört şeritte çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Buradaki kameranın azami hız sınırı ise 50km/s olarak ayarlandı.
Bakanlık açıklamasında, sürücülerin söz konusu yollarda ve ülke genelindeki azami hız sınırlarına riayet etmeleri istendi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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