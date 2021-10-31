Sürücüler tedavi altında

Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Gboyega Franklin Odabira’nın, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, karşı şeride geçmesi ve Şenay Karafelikli (29) yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polisten verilen bilgiye göre; kaza önceki gece saat 22.30 sıralarında Geçitkale-Tatlısu anayolunun 6-7 kilometreleri arasında meydana geldi. Yönetimindeki SN 234 plakalı araçla Tatlısu istikametinden Geçitkale’ye doğru seyreden Gboyega Franklın Odabira, boğaz mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Bu esnada aracının ön kısmı ile Şenay Karafelikli yönetimindeki MF669 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kazada hafif yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırılarak Acil Serviste müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.