Sürücüler tedavi altında

Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Gboyega Franklin Odabira’nın, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, karşı şeride geçmesi ve Şenay Karafelikli (29) yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Geçitkale-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Gboyega Franklin Odabira’nın, direksiyon hâkimiyetini kaybederek, karşı şeride geçmesi ve Şenay Karafelikli (29) yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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