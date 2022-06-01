Sürücüler isyan ediyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta gerek şehir içi gerekse şehirlerarası yolların bazıları trafik güvenliğini riske atıyor. Uzun yıllar önce yapılan yollar tamamen yenilenmiyor, sadece doldurma veya yamalama yönetimi ile sorun çözülmeye çalışılıyor. Bu nedenle yollarda sürekli bakım ve onarım çalışmalarıyla karşılaşılırken, birçok sorun da ortaya çıkıyor.

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde bir ay önce yol çalışması nedeni ile açılan çukur öylece bırakıldı.

Kapatılmayan çukurun üzerine tahta palet yanına da araç lastiği bırakılırken, ilke bir şekilde güvenlik önlemi alınması sürücülerin tepkisine neden oldu.

Sürücüler, çukurun olduğu yolda aydınlatmanın yetersiz olduğunu, lastikle, tahta panelle güvenlik önlemin alınmasının olası bir kazaya engel olamayacağını ifade etti.

Güçlükle ayakta duruyorlar

Atatürk Spor Kompleksi önünde bulunan ve sanayi bölgesine dönecek araçlar için konulan delinatörler (Dubalar) yenilenmeyi bekliyor. Yol ayırma ve sürücüleri yönlendirmede kullanılan pratik bir şekilde sökülüp takılabilen delinatörlerin yıpranmış ve yerlerinden sökülmüş olması da görmezden geliniyor. Sürücüler, trafik güvenliğini riske atan bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.

Tüm bunların yanı sıra asfaltı aşınmış, çukur dolu yollar bakım ve onarım bekliyor. Şehir içleri, şehirlerarası köy yollarının birçoğu yenilenmeyi beklerken, trafik güvenliği açısından gerek bakım ve onarım gerekse aydınlatma sorunlarının giderilmesi isteniyor.