Türk Askeri Metehan'da "son teknoloji gözetleme cihazı" yerleştirdi iddiası..

Fileleftheros gazetesi, “Ara Bölgede Geçit Töreni – İşgal Askeri Ayios Demetios’a Da Girdi – Bölge Halkı Endişeli – İşgal Askerinden Ayios Demetios’ta Yeni Eylem” başlıkları altında manşetten fotoğraflı verdiği haberinde, Türk askerinin dün “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısı bölgesinde, ara bölgede yer alan bir evin dışına kamera yerleştirme operasyonu gerçekleştirdiğini iddia etti.

Gazete, Türk askerinin dün akşamüzeri 17:00 sularında Metehan sınır kapısının sol tarafında ve “Grigoriu okuluna” giden yolun sağında kalan, “Marullus’un Evi” olarak bilinen boş haldeki evin dış tarafına geldiklerini ve demir direk üzerine, muhtemelen kamera olan bir elektronik alet yerleştirdiklerini öne sürdü.

Elde edilen bilgilerin, sivil giyimli kişilerden de söz ettiğini savunan gazete, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve RMMO’nun durumdan hemen haberdar edildiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla müdahalede bulunduklarını yazdı.

BM mensuplarının bölgeye giderek durumu kontrol etme girişiminde bulunduklarını da ifade eden gazete, Rum polisinin de teyakkuza geçerek bölgeye yakın sokaklarda hazır bulunduklarını vurguladı.

Gazete, onlarca Türk askerinin sadece dün değil önceki günlerde de bölgede bulunduğuna dair bilgiler olduğunu iddia ederken, konu hakkında Rum Hükümet Sözcüsü Konstaniton Letimbiotis’in açıklamasına da yer verdi.

- -Letimbiotis: “Ciddi bir ihlal”

Letimbiotis, “Türk askerinin Pazartesi günü ara bölgeye girerek “Maria’s House” (Maria’nın evi) olarak bilinen boş eve, metal direk üzerinde hareketli kamera ve anten yerleştirdiklerini” iddia ederek, söz konusu eylemin “devam eden ciddi bir ara bölge ihlali olduğu” iddiasında bulundu.

“Türk askerinin birkaç gün önce de, söz konusu kameraya elektrik sağlanması amacıyla eve elektrik bağladıklarını, ardından da ara bölgeden ayrıldıklarını” savunan Letimbiotis, durumun eski haline geri getirilmesi amacıyla BM Barış Gücü’yle sürekli temas halinde bulunduklarını vurguladı.

- -Sıddık: “Durum sakin”

Gazete, BM Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Rum Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayarak “bölgede durumun şimdilik sakin olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık, “ara bölgeye yakın bir noktada güvenlik güçlerinin olduğu yönündeki bilgiler sonrasında BM Barış Gücü’nün durumu yakından takip etmekte olduğunu” belirterek “Gerginliklerden uzak durulması ve statükonun korunması adına Kıbrıs Türk tarafıyla işbirliği yapıyoruz” şeklinde konuştu.

-Bölgedeki Rumlar “tedirgin”

Gazete haberinin devamında ise, Ayios Demetios bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumların “durumdan ve Türklerin faaliyetlerinden ötürü tedirginlik duyduklarını” iddia etti.

“Dün akşamüzeri ara bölgede 30-40 Türk askerinin toplanarak sloganlar attıklarını ve Türk askerlerinin son 2-3 aydır ara bölgede hareketler gerçekleştirdiklerini” iddia eden bölge sakinleri, “korktuklarını” da dile getirdiler.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Pile’den Sonra Ayios Demetios’da Anlaşmazlık – Sözde Uzlaşmanın Açıklanmasının Ardından Durum Artık Tehlikeli” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Gazete, dün Ayios Demetios bölgesinde, ara bölge içerisinde Türk askeri ile BM askerleri arasında “yeni bir olay yaşandığı” iddiasında bulundu.

Gazete, söz konusu olayın ne olduğuna açıklık getirmezken, son dönemlerde ara bölgede Türk askeri varlığında artış gözlemlendiği iddia etti.

Gazete, bazı Rum haber kaynaklarının ise, “Türk tarafının dün, belirli bir noktaya bir aygıt yerleştirme girişiminde bulunduğunu” bildirdiklerini aktardı.

Haravgi gazetesi ise haberini, “Devam Eden Çıkmaz Ara Bölgede Bir İhlali Daha Getirdi – Türk İşgal Güçleri Kimsenin İkamet Etmediği “Maria’s House’u” İşgal Etti – Ara Bölgede Türk Askeriyle Olaylar” başlıkları altında aktardı.

Gazete, Türk askerinin Metehan bölgesinde, ara bölgede yeni ihlali sebebiyle dün BM Barış Gücü’nün alarma geçtiğini iddia etti.

Gazete, çok sayıda Türk askerinin dün akşamüzeri, KKTC makamlarının kendi bölgesinde olduğunu varsaydığı bir noktaya termal kamera yerleştirmek için toplandığını iddia ederken, gerek BM gerekse Rum hükümetinin ise, söz konusu noktanın ara bölgede bulunduğu görüşünü taşıdıklarını yazdı.

Bölgeye BM askerlerinin gittiğini ve söz konusu “aygıtın kaldırılması için Türklerle görüşme gerçekleştirdiklerini” öne süren gazete, Rum sözcü Letimbiotis’in konuya ilişkin açıklamalarını da yansıttı.