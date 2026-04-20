Talebi arttı

Hamit ER

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satılan sebze ve meyve fiyatları ürün çeşitlerine göre değişiklik gösterdi. Pazar tezgahlarında uzun süre 500 liradan satılan çileğin fiyatı 200 liraya kadar düşünce ürüne talep arttı. Pazarda asma yaprağı bin 200 TL ile en yüksek fiyatlı ürün oldu. Üzüm ve taze fasulye 250 liradan satışa sunulurken, Ayşe kadın fasulye 200 TL, enginar (beş adet), mantar, yeşil biber ve dolmalık biber 200 liradan tezgâhlarda yer aldı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1200 TL

Üzüm: 250 TL

Taze fasulye: 250 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Enginar (beş adet): 200 TL

Çilek: 200 TL

Mantar: 200 TL

Yeşil biber: 200 TL

Dolmalık biber: 200 TL

Domates: 190 TL

Kivi: 180 TL

Armut: 150 TL

Bezelye: 120 TL

Taze bakla: 100 TL

Yenidünya: 100 TL

Muz: 100 TL

Kabak: 100 TL

Karpuz: 80 TL

Avokado: 80 TL

Limon: 70 TL

Mandalina: 70 TL

Patlıcan: 60 TL

Pancar: 60 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 50–60 TL

Sarma Lahana: 50 TL

Portakal: 50 TL

Marul: 40 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 25 TL

Maydanoz: 25 TL