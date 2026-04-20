Talebi arttı

Hamit ER
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satılan sebze ve meyve fiyatları ürün çeşitlerine göre değişiklik gösterdi. Pazar tezgahlarında uzun süre 500 liradan satılan çileğin fiyatı 200 liraya kadar düşünce ürüne talep arttı. Pazarda asma yaprağı bin 200 TL ile en yüksek fiyatlı ürün oldu. Üzüm ve taze fasulye 250 liradan satışa sunulurken, Ayşe kadın fasulye 200 TL, enginar (beş adet), mantar, yeşil biber ve dolmalık biber 200 liradan tezgâhlarda yer aldı.
Domates 190, kivi 180, armut 150, bezelye 120, taze bakla, yenidünya, muz ve kabak 100 liradan satıldı.
Salatalık 50–60 lira aralığında satılırken, sarma lahana ve portakal 50, marul 40, patates 30 soğan ve maydanoz ise 25 liradan satışa sunuldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 1200 TL
Üzüm: 250 TL
Taze fasulye: 250 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Enginar (beş adet): 200 TL
Çilek: 200 TL
Mantar: 200 TL
Yeşil biber: 200 TL
Dolmalık biber: 200 TL
Domates: 190 TL
Kivi: 180 TL
Armut: 150 TL
Bezelye: 120 TL
Taze bakla: 100 TL
Yenidünya: 100 TL
Muz: 100 TL
Kabak: 100 TL
Karpuz: 80 TL
Avokado: 80 TL
Limon: 70 TL
Mandalina: 70 TL
Patlıcan: 60 TL
Pancar: 60 TL
Havuç: 60 TL
Salatalık: 50–60 TL
Sarma Lahana: 50 TL
Portakal: 50 TL
Marul: 40 TL
Patates: 30 TL
Soğan: 25 TL
Maydanoz: 25 TL