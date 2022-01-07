3 yılda olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP iktidarında hazırlayacakları “Yeniden Yapılanma Planı”yla birlikte 3 yıl içerisinde kademeli olarak tam gün eğitim sistemine geçileceğini söyledi.

Bunun yanında eğitimde fırsat eşitliğini de sağlayacaklarını vurgulayan Erhürman, pandemi sürecinde ortaya çıkan bu durumu ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Erhürman, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendkası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek CTP’nin eğitimle ilgili hedeflerini aktardı. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekili adayları da eşlik etti.

Erhürman katıldığı bir televizyon programında, göreve gelmeleri halinde zam yapıp bütçedeki açıkların bedelini halka ödetmeyeceklerini söyledi. Erhürman ayrıca, asgari ücretten hiçbir şekilde vergi alınmamasına ilişkin düzenlemeyi de hayata geçireceklerini vurguladı.



Pandemi ve TL’deki değer kaybının halkı olumsuz etkilediğini ifade eden Erhürman, buna bir de gailesizliğin eklendiğini, buradan da krizi yönetmeme sonucu çıktığını savundu. Göreve geldikten sonra yapacakları icraatları topluma anlattıklarını kaydeden Erhürman, bunları geçmişte yaptıklarıyla ilişkilendirerek anlattıklarını, bu yüzden de “Yaptık, Yine Yaparız” iddiasıyla yola çıktıklarını belirtti.CTP olarak TC ile KKTC arasındaki ilişkiler üzerinden tepişmeyi ülke siyasetinden çıkarma görüşünde olduklarını ifade eden Erhürman, “Seçimlere müdahaleyi de TC - KKTC ilişkileri üzerinden tepişmeyi de doğru bulmuyoruz” dedi. Erhürman, TC ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu iddia edenlerin 3 milyar 250 milyon liralık protokolden ne kadarını alabildiğini halka açıklaması gerektiğini belirterek, ilaç konusunda Türkiye’nin ihracat yasağı getirdiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyini bu yasaktan çıkarmak için herhangi bir uğraş göstermeyenler sayesinde grip ilacının bile ülkede bulunamadığını savundu.Erhürman, TC ile imzalanacak olan protokollerde sadece yapılabilecek şeylerin yer alması gerektiğini vurgulayarak, UBP’nin tam tersi davranarak protokolde hangi madde varsa imzaladığını ve daha sonra bu imzanın gerekliliklerini yerine getirmediklerini savundu.

“Stabil para birimine geçmeyi iş dünyası da olumlu karşıladı...”

CTP’nin ortaya koyduğu stabil bir para birimine geçmeyi de değerlendiren Erhürman, bu konuda iş dünyasının kendilerine destek belirttiğini söyledi. Bu öneriyi hayata geçirerek halkın alım gücünü, emek piyasasını ve emekçileri koruyacaklarını kaydeden Erhürman, “Şu an Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği tutanlar Güneyde iş arıyor. Orada bulamayanlar Avrupa’ya gitme hesabı yapıyor. Türkiyeliler ülkelerine dönme planı yapıyorlar. Bangladeş ve Pakistan’dan gelenler de geri dönme planı yapıyorlar. Bu yöntemi uygulamadığımız takdirde Türkiye’den mal getirip kuzeyden Kıbrıslı Rumlara mal satan bir ülkeye dönüşeceğiz” dedi.