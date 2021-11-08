‘Talimatla yaptım’

Suna ERDEN
Mahkeme kararıyla icralık olan Cytur İnvestment LTD’ye ait eşyaları van araca yükleyip kaçırdığı iddia edilen şirketin şoförü T. U. şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlının içerisinde eşyaların olduğu ve mahkeme tarafından mühürlenen depodan eşya çıkardığı belirtildi. Zanlının şu anda yurt dışında olan, şirketin yurt dışı ithalat sorumlusunun talimatıyla bu işi yaptığı açıklandı.
Zanlının depodan eşya çıkarırken fotoğraflarının olduğu belirtildi.
Polis, olayda kullanıldığı iddia edilen PL 859 plakalı aracın da emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının ilk olarak yapmış olduğu sözlü beyanında depo yanında bulunan kümese yem götürdüğünü iddia ettiğini ancak söz konusu kümesin boş olduğunu ve bahsettiği miktarda yem bulunmadığını mahkemeye aktardı.
Polis, depodan mal çıkarıldığına dair fotoğraflar bulunduğunu ayrıca deponun arkasındaki duvarda büyük bir delik olduğunu ve malların oradan dışarı çıkarıldığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.
Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve bir şahsın olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti. Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 12:12