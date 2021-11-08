‘Talimatla yaptım’

Suna ERDEN

Mahkeme kararıyla icralık olan Cytur İnvestment LTD’ye ait eşyaları van araca yükleyip kaçırdığı iddia edilen şirketin şoförü T. U. şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının içerisinde eşyaların olduğu ve mahkeme tarafından mühürlenen depodan eşya çıkardığı belirtildi. Zanlının şu anda yurt dışında olan, şirketin yurt dışı ithalat sorumlusunun talimatıyla bu işi yaptığı açıklandı.

Zanlının depodan eşya çıkarırken fotoğraflarının olduğu belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 12:12

Polis; zanlının 6 Kasım 2021 tarihinde Lefkoşa’daki Cytur İnvestment LTD. isimli şirketin yurt dışı ithalat sorumlusu olan ve şu an aranmakta olan bir şahsın direktifi doğrultusunda mahkeme tarafından mühürlenen depo içerisindeki malları şirkete ait PL 859 plakalı van araç ile icradan kaçırdığı yönünde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.Polis, olayda kullanıldığı iddia edilen PL 859 plakalı aracın da emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının ilk olarak yapmış olduğu sözlü beyanında depo yanında bulunan kümese yem götürdüğünü iddia ettiğini ancak söz konusu kümesin boş olduğunu ve bahsettiği miktarda yem bulunmadığını mahkemeye aktardı.Polis, depodan mal çıkarıldığına dair fotoğraflar bulunduğunu ayrıca deponun arkasındaki duvarda büyük bir delik olduğunu ve malların oradan dışarı çıkarıldığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve bir şahsın olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.