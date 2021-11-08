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Her 10 kişiden 6’sı işsiz

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Rum gençlerinin gelecekten umutlu olmadığı açıklandı

Her 10 kişiden 6’sı işsiz
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 Politis gazetesi manşetinden yer verdiği bir haberinde, Güney Kıbrıs’taki 10 gençten 6’sının ya işsiz olduğunu ya da açlık sınırında maaş aldığını yazdı.
  Güney Kıbrıs’ta işsizlik, düşük maaşlar ve yüksek fiyatların, kiralamak veya satın almak için ev bulunmasını engellediğini yazan gazete, gençlerin çok büyük bir kısmının evlenmeyi ve aile kurmayı düşünmediğini ve 30’lu yaşlarında gençlerin anne babalarıyla yaşamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

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   Güney Kıbrıs’ın 1,33’lük bir oranla doğurganlıkla ilgili sıralamada son ülke olduğunu ve önümüzdeki yıllarda demografi konusunun ulusal bir problem haline gelmesi tehlikesi bulunduğunu belirten gazete, istatistiki bilgilere göre, Güney Kıbrıs’taki gençlerin işsizlik oranının, 2021 yılının ilk 3 ayı baz alındığında yüzde 18,8 (7000 kişi) olduğunu ifade etti.
   Çalışanların yetersiz maaş aldıklarını yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 25,7’sinin bin Euro’dan az brüt maaş aldıklarını belirtti.
   Gazete, çalışanların yüzde 10,9’unun 750-999 Euro, yüzde 8’inin ise 500-749 Euro aralığında maaş aldıklarını da ekledi. 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 5 saat Önce

Güney Kıbrıs’ta her 10 kişiden 6 kişi işsizlik maaşı alıyorsa Kuzey Kıbrıs’taki işsizlik sorununu bilen var mı acaba !!
Her gün Güney’de çalışan binlerce isçimiz Kuzeyde kalıp is bulabilecekler mi acaba !!
AB üyesi Güney’in Ekonomisi ve işsizlik oranı ile uğraşacağımıza KKTC nin olmayan Ekonomisi ile uğraşsak daha yerinde olmaz mi Acaba !!

Fevzi Ogelman
Fevzi Ogelman - 6 saat Önce

Demek gulluk gulistanlik degilmis.

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