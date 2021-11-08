Herkes memnun

Ömer KADİROĞLU

Geleneksel Lefke Hurma Festivali’nin 12’ncisi bölge esnafını memnun etti. Festivale yoğun bir katılım olduğunu ifade eden bölge esnafı, ürünlerini satma fırsatı bulduğunu söyledi. Esnaf, “Keşke sürekli böyle festivaller olsa. Bu festivalde çok iyi satış yaptık” dedi.

Ne dediler…?

Hasip Avcıoğulları

“Hurma satışı yapıyoruz ve benim sattığım hurmaların kilosu 80 liradır. Hurmalarımın ağaçlarını 7 sene önce Dubai’den almıştım. Bu yıl bir ton civarı ürün aldım. Şu anda yurt dışına ihraç edecek durumda bir üretimimiz yok ancak üretimi artırırsak ihraç da edebiliriz. Lefke’de hurma işi ile uğraşan çok insan yoktur. Sadece hurmacılık yapan, hurmaları aşılayan kişiler ve evindeki veya bahçesindeki hurmaları hurmacılara kiralayan kişiler bu işten ekmek yiyor. Festivalimize güzel bir katılım oldu, iyi bir satış yaptık.”

Aysel Alpşer

“Festivale geldik ve standımızı kurduk. Festivale çok güzel bir katılım oldu ve güzel bir satış yaptık. Vatandaşlara çok yük olmasın diye uygun fiyata sattık. Ben aynı zamanda kendi üretimim olan hurma macunlarını da satıyorum ve onlara da güzel bir ilgi oldu. 2 yıldır Pandemi ile mücadele ediliyor ve ada genelinde festivallerin çoğu iptal ediliyordu. İnsanlar evde sıkılıyordu bu nedenle de Lefke Hurma Festivaline yoğun bir katılım oldu.”



Halil Ercan“Kendi üretimimiz olan arı ballarını sattığımız standımızı kurduk. Çok güzel bir atmosfer ve yoğun bir katılım vardır. Ben bu festivale ilk kez geliyorum ve çok memnun kaldım. Bizi bölgede tanımıyorlar ancak vatandaşların standımıza ilgisi güzel. Kalabalık olmasının nedeni uzun bir süredir insanların yaptığı aktivitelerin kısıtlanmasından ardından da böylesi etkinliklerin tekrardan başlamasıyla insanlar kendilerini bu tür etkinliklere atmasından kaynaklanıyor.”Cumali Karakuş“Ben Lefke’de hurmacılık yapıyorum ve bugün ürettiğimiz hurmaları festivale katılarak satışını yapıyoruz. Lefke’de hurmacı sayısı az olduğundan dolayı gençlere bu işi öğretiyoruz ve gelecek nesillere bu işin aktarılması için çalışıyoruz. Sabahtan beri çok güzel bir katılımla festival gerçekleşti. Benim ürettiğim hurmanın kilosu 25 TL’dir. Ürettiğimiz hurmanın satışının kolayca yapılması ve eğer talepte bir artış söz konusu olursa hurma üretimini daha da arttırabiliriz. Lefke ve ada içerisinde ürettiğimiz hurmaların satışını yapıyoruz. Yurt dışından bir talep olmadığı için sadece ada içerisinde satış yapıyoruz. Benim üretimim yıllık 2 tondur ancak bu miktar talebe göre arttırılabilir. Hurma işinden 4 aile ekmek yese de kiraladığımız ağaçlar ve kiraladığımız kişiler de hurmalarından aldıkları kira veya meyveye ortak olanların aldıkları meyveyi satarak ek gelir elde etmesi şeklinde bir döngü var. Kısacası çok sayıda aile hurmadan kısmetini alıyor.”Şener Gürpınar“Lefke hurma festivalinde bu yıl çok fazla kalabalık oldu. İki yıldır Pandemi nedeniyle insanlar evde kapalıydı ve böylesi etkinliklerde de hemen kendilerini dışarıya atıyor. Ben lokma standı açarak satış yapıyorum ve festivalden çok memnun kaldım. Hurma festivali ancak birkaç stantta hurma satılıyor. Belki de önümüzdeki yıl daha da az olacak çünkü ağaçlarımız ne yazık ki ilgisizlik nedeniyle bozuluyor. Hurmanın fiyatı bence uygun ve çok güzel kaliteli hurmalar burada satılıyor. Zaten vatandaşlar da büyük bir ilgi gösteriyor.”Ali Tecirli“Ben Lefke’de hurma üretimi yapıyorum. Bu yıl hurmalarımızı 25 ile 50 TL arasında satıyoruz. Hurmanın cinsine göre fiyatı değişiyor. Geçen yıla göre bu yıl hurma üretimi az oldu. Hurma bir yıl yüklenir bir yıl daha az veriyor. Ben kardeşlerim ile birlikte ada genelinde hurma ağaçlarına bakım, aşılama ve hasat gibi her türlü gerekli işi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sadece ada içerisinde market ve Pazar yerlerine satıyoruz. Biz işimizi severek yapıyoruz. Bazen az kazanıyoruz bazen çok ancak bir şekilde çarkımızı döndürebiliyoruz. Lefke’de hurma işinden anlayan bu işi yapan az sayıda insan var ancak ağaçları kiraladığımız zaman ağaç sahipleri de bu işten ekmek yiyor.”