Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta taraflara resmi müzakerelere dönme çağrısı yaparak, "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal" çözüm önerisini yineledi.

BMGK'de düzenlenen kapalı Kıbrıs oturumunun ardından yazılı açıklama yapıldı.

Kıbrıs Ada'sında konuşlu BM Barış Gücü Misyonuna tam destek verilen açıklamada, misyonun görevine ve uygulanmasına tam saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri ve ekibinin kişisel ilgisinin memnuniyetle karşılandığı aktarılarak, Genel Sekreter'in en yakın zamanda BM temsilcisi atanması önerisinin desteklendiği kaydedildi.

Ada'nın iki tarafında da gerçekleşen seçimlerin bir "fırsat penceresi" sunduğu belirtilen açıklamada, taraflara irtibatı tekrar artırma ve somut adım atarak uygun ortamı oluşturma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Taraflar, BMGK kararları uyarınca, açıklık, esneklik ve tavize açık bir şekilde, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli" ifadeleri kullanıldı.

Tek taraflı hareketlerden kaçınılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, olası tek taraflı adımların Ada'da gerginliği artırabileceği ve barışçıl çözümü baltalayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kıbrıs konusunda federal çözüm önerisini içeren açıklamasının Rum tarafını memnun etmeye yönelik olduğunu belirterek, açıklamanın tarafsızlık ilkesine aykırı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Konseyi açıklamasında Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılabilmesi için önceden denenmiş ve tüketilmiş formül çerçevesinde taraflara yeniden resmi müzakerelere başlama çağrısı yapıldığına dikkat çekerek, “Statüko nedeniyle izolasyon altında yaşamak zorunda bırakılan Kıbrıs Türk halkı, geçmişten günümüze iyi niyetiyle müzakere masasında yerini almış ve bir anlaşmaya varılması için gerekli tüm çabayı ortaya koymuştur. Dolayısıyla hiçbir kesimin, defalarca denenmiş ve başarısızlığa uğramış bir formülü, iyi niyetini hali hazırda kanıtlamış olan Kıbrıs Türk halkı üzerinde empoze etmeye hakkı yoktur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının Rum tarafını memnun etmek amacıyla yapıldığını vurgulayarak, “Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan bu talihsiz açıklamadan duyduğumuz hayal kırıklığını vurgular ve adadaki gerçeklerin bir an önce Birleşmiş Milletler tarafından idrak edilmesi beklentimizi yineleriz” ifadelerini kullandı.

BMGK, Kıbrıs'ta taraflara resmi müzakerelere dönme çağrısı yaparak, "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal" çözüm önerisini yineledi. Dışişleri Bakanlığı ise BMGK’nin federal çözüm önerisine ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“ Bu açıklamanın Kıbrıs Rum tarafına açıkça destek beyan etmekten çekinmeyen Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin desteği ile Rum tarafını memnun etmek amacıyla yapıldığı aşikardır. Rum tarafının çıkarlarına hizmet eden Güvenlik Konseyi’nin yalnızca adadaki bir tarafın görüşleri üzerinden diğer tarafa dayatmalar içeren bu açıklaması tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve tarafımızca kesinlikle kabul edilemezdir.”