Devletin kasasına 60 milyon koyarım

Cemre Akar

Demokrat Parti (DP) Girne milletvekili adayı Nazım Arslan, 23 Ocak seçimlerine oldukça iddialı bir projeyle girdi. Diyalog’a konuşan Arslan, seçilmesi halinde geri dönüşüm projesini hayata geçireceğini söyledi. Arslan “devletin kasasına 60 milyon koyacağım” dedi.

Her yıl en az 200 dönüm arazi ekip biçtiğini belirten Nazım Arslan, gençlerin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: 1985 doğumluyum, evliyim ve 3 çocuk babasıyım. Girne’de ikamet etmekteyim. Elektrik, elektronik mühendisliğini okudum. Şu anda da KKTC İlim Üniversitesi’nde Adalet bölümünü okuyorum. Çiftçilik yapıyorum her sene en az 200 dönüm arazi ekip biçiyorum. Üretimle ilgileniyorum. Arama Kurtarma Ulaştırma Teşkilatında (AKUT) idare amiriyim. Sosyal etkinliklerde en ön planda yer almaktayım. AKUT’ta her hafta sonu öğrencilerimize olası depremde, sellerde afetlerde, sağlıkla ilgili ve olası kaza anlarında ne yapılması gerektiği hakkında ders vermekteyiz. Pandemide Lefke’den Dipkarpaz’a yardıma muhtaç insanlarımıza dokunduk, bunu sadece Allah rızası için yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 23 Ocak’tan sonra da bu insanlara dokunmaya devam edeceğiz, çünkü bu insanları kullanmak isteyen insanlar sadece seçim geldiğinde bu insanların kapısını çalıyorlar ancak biz öyle bir şey yapmıyoruz kesinlikle.

Soru: KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?.Yanıt: KKTC’nin şu anki ekonomisini tabi ki beğenmiyorum zaten o yüzden bu zorlu yarışa girdim. Ekonomide ne katkımız olur söyleyeyim; geri dönüşümle devletin kasasına ayda 60 milyon TL para kasaya koyacağımın sözünü veriyorum. Kesin ve net kararlarımızdan biri de gençlere üretmeleri için teşvikler vereceğiz.

Soru: Siyasete neden girdiniz?.. Hedefleriniz nedir?

Yanıt: Siyasete artık yaşlanmış ve bastonla gezen siyasetçilerimizin ve vekillerin yerini almak için geliyoruz. Ve artık şu ağzınızdan düşürmediğiniz gençlere müsaade etmeniz ve her dönem sizi destekleyen seçmenden ricada bulunun bu gençlere de yer vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Siyasetten vazgeçin hizmet yapın hizmet. Benim şahsi hedefim bu ülkeyi mevcut olan siyasilerden kurtarmak ve benim milletin hakkını söke söke almaktır.

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

1- Sağlık

2- Ekonomi

3- Eğitim

4- Belediyeler

5- Adaletsiz bir şekilde gelir dağılımı

6- İthalat- ihracat

7- Adaletin olmadığı gibi adaletsizlik olması.

Yarın: TKP Gazimağusa Adayı Zeynep Dönmez