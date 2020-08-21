Tedavileri sürüyor

banner453

Yonca Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında Ayşe Özyolcu ile 6 yaşındaki oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Tedavileri sürüyor
banner432

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ayşe Özyolcu (29)  ile 6 yaşındaki oğlu Atlas Özyolcu yaralandı. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Ayşe Özyolcu’nun yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ile çocuğun tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yargısı bir ay sonra
Yargısı bir ay sonra
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner473

banner460