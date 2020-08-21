Tedavileri sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ayşe Özyolcu (29) ile 6 yaşındaki oğlu Atlas Özyolcu yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Ayşe Özyolcu’nun yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ile çocuğun tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.