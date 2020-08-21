Yargısı bir ay sonra

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde komşularının 10, 13 ve 15 yaşlarında olan 3 ayrı erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Onur Küçük hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran adli şubede görevli polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının, 2020 yılı içerisinde, kendi ikametgâhında, komşusunun 10 yaşındaki erkek çocuğunu, yatağa yatırarak, şort ve iç çamaşırlarını çıkarıp zorla öpmeye çalıştığını söyledi.

Zanlının, yine 2020 yılı içerisinde, ikametgâhı içerisinde, komşusunun 13 yaşındaki oğlunun yanaklarını sıkarak öpmeye çalıştığını aktaran Tolgan, başka bir tarihte de bu kez komşusunun 15 yaşındaki oğlunu zorla dudağından öpmeye kalkıştığını kaydetti.

Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Tolgan, çok ciddi ithamlar altında olan ve mahkûm edilmesi halinde uzun süreli hapislik cezası alması muhtemel olan Onur Küçük’ün davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.