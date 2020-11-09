‘Temizliğe gittim’

Suna ERDEN

Girne’de Aykut Fansa'ya ait 10 bin lira değerindeki iki altın bileziği çaldığı iddia edilen Salih Fansa tutuklandı.

Aykut Fansa'nın akrabası olduğu açıklanan zanlı Salih Fansa dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Aykut Fansa’nın bileziklerinin çalındığına dair şikâyetçi olurken, şüphelendiği ismin Salih Fansa olduğunu söylediği aktarıldı.

Salih Fansa’nın ise temizliğe yardım etmek için Aykut Fansa'nın evine gittiğini ancak bir şey almadığını söylediği belirtildi.

Salih Fansa’nın evinde yapılan aramada bilezikler bulunmazken, Girne’deki kuyumculardan araştırma yapılacağı açıklandı.

Soruşturma yapılacak

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Girne’de yaşayan Aykut Fansa'ya eve girildiğini, yaklaşık

10 bin TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik çalındığını söyledi.

Fansa’nın 7 Kasım 2020 tarihinde şikâyetçi olduğunu kaydeden polis, beyanında bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini, karantina sürecinin ardından 6 Kasım 2020 tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü, beraberinde getirdiği iki bileziği yatak odasındaki komedinin üzerine bıraktığını söylediğini açıkladı.

Polis, Fansa’nın eve gittikten sonra temizlik yaptığını, bu sırada akrabası olan Salih Fansa'nın eve gelerek kendisine yardım ettiğini, daha sonra da ayrıldığını, bir süre sonra yatak odasında gittiğinde bileziklerin yerinde olmadığını fark ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, Salih Fansa’nın adli şubeye celp edildiğini ve kendisinden yapılan soruşturmada olay günü Aykut Fansa'yı ziyaret etmek için evine gittiğini, temizlik için kısa bir süre kendisine yardımcı olduğunu ardından evden ayrıldığını beyan ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlı Salih Fansa’nın ikametgâhının arandığını ancak kanunsuz hiçbir şey bulunmadığını kaydeden polis, ifadesinin araştırılacağını, bölgedeki kuyumculardan soruşturma yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.