Cep telefonunda videolar bulundu

Suna ERDEN

Öz yeğenine 6 yıl süreyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.E. (E-55) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ensest cinsel ilişkilere dair videolar izlediğine ve bunları yeğenine izlettiğine dair tespit yapıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Polis, zanlının 2017-2022 tarihleri arasında yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının yeğenine tecavüz etmeye kalkıştığını da ifade etti. Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, dayısı olarak şefkat ile kucağına aldığını, yanaklarından öptüğünü iddia ettiğini açıkladı.

Polis, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun dayısının 7 yaşından itibaren kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediğini aktardı.

Dayım bana izletti

Polis, zanlının cep telefonunda ilk tespitlere göre arama motorlarında ensest ilişkilerle ilgili videolar izlendiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, çocuğun ifadesinde dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, yaşandığı iddia edilen olayın son derece hassas ve ciddi olduğunu; araştırılacak detaylar, sorgulanacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturma aşamasında zanlının 7gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.