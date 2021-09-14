Ekipler kurtardı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyreden kum yüklü kamyon yoldan çıkarak, ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmı neredeyse hurdaya döndü. Ezilen aracın içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Bahtiyar Resul, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler araçtan çıkardı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre; Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Bu arada, kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan Resul, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahtiyar Resul, araçtan kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaza sonrası savaş alanına dönen yol, Değirmenlik Belediye personelleri tarafından iş makinaları ile temizlendi.