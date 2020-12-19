‘Çok seviyorum’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda Mustafa Bozar’ın ayrılmak istediği gerekçesiyle eşini tehdit ettiği, bıçakla korkuttuğu öne sürüldü. Zanlının eşini “Beni boşarsan önce seni sonra kendimi öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği açıklandı.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde eşini çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini, bu nedenle böyle bir suç işlediğini söylediği belirtildi.

Olayda kullanılan bıçak zanlının evinde bulunup, emare alınırken, Bozar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen eşi E.B.'ye şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının eline bıçak aldığını, daha sonra cebine koyduğunu ve eşine "Beni boşarsan önce seni sonra kendimi öldürürüm" diyerek, tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirterek, ifadesinde eşini çok sevdiğini, ondan ayrılmak istemediğini, bıçağı da evin içerisinde eline aldığını beyan ettiğini açıkladı.

28 santimlik bıçak tespit edildi

Tehdit için kullanılan 28 santimlik bıçağın evin mutfak kısmında tespit edilerek emare olarak alındığını anlatan polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.