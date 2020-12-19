Hastanelik oldular

Lefkoşa’da meydana gelen olayda yaşları 22 ile 27 olan iki genç saldırıya uğradı

Hastanelik oldular

Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen olayda iki genç önce darp edildi, ardından kırık şişe parçasıyla gerçekleşen saldırı sonucu yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 22 yaşındaki Ayoldole Oluwademilola Igiowoya ve 27 yaşındaki Ahmad Adebowale Adebeshin’i Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırganların olay yerinden kaçtıkları belirtilirken, polis soruşturma başlattı.
Polisten yapılan açıklamaya göre olay dün saat 18.40 sıralarında gerçekleşti. 
Lefkoşa'da Demokrasi Parkı içerisinde Ayoldole Oluwademilola Igiowoya ve Ahmad Adebowale Adebeshin henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından ciddi şekilde darp edildikten sonra kırık şişe parçası ile vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralandı. 
Olayda yaralanan şahısların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Polisin soruşturması devam ediyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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