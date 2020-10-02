38 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK
Kaza, İskele-Karpaz anayolu, Mehmetçik kavşağı üzerinde 21 Eylül 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelmişti. Yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile İskele istikametinden gelerek, Mehmetçik’e doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Dikbaş, kavşakta direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, Selvi ağacına çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Dikbaş, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Dikbaş’ın, bilincinin kapalı olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirtilmişti. Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40