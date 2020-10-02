38 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 10:40

İskele-Karpaz anayolunun Mehmetçik köy kavşağında 21 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 38 yaşındaki Ali Dikbaş dün akşam hayata veda etti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan Mehmetçik sakini Dikbaş’ın saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.Kaza, İskele-Karpaz anayolu, Mehmetçik kavşağı üzerinde 21 Eylül 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelmişti. Yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile İskele istikametinden gelerek, Mehmetçik’e doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Dikbaş, kavşakta direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, Selvi ağacına çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Dikbaş, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Dikbaş’ın, bilincinin kapalı olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirtilmişti.